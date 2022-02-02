В смертях Куравлева и Мережко нашли мистическую связь

В смертях Куравлева и Мережко нашли мистическую связь
Леонид Куравлев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актеры ушли из жизни в один день – 30 января

За первый месяц 2022 года умерли довольно многие известные людей. Но 30 января для многих стало потрясением: в этот день из жизни ушли сразу два артиста, любимые публикой. Виктор Мережко скончался на 84 году жизни, а Леониду Куравлеву было 85 лет. Экстрасенс Мирослава Коллавини не считает, что это совпадение. Она подробно рассказала о предпоследнем дне января с точки зрения влияния магнитных бурь на организм человека.

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Публикация от Иоанн Васильевич (@ioannvasilyevich)

30 января сошлись многие негативные обстоятельства. Как говорит эксперт, "совпали все факторы, на которые реагирует тело". Были и вспышки на солнце, и повышенное атмосферное давление, а погодные условия колебались "из стороны в сторону". Для людей искусства, наполненных особой таинственной силой, этот день мог стать роковым.

"Те, кто находились в критическом состоянии, просто не выжили",  – сказала Мирослава Коллавини.

По ее словам, магнитная буря 30 января была силой в 4 балла. Метеозависимые люди тяжело перенесли такой удар. Следующая волна ожидается 4 февраля: есть еще несколько дней, чтобы подготовиться. Эксперт отмечает, что в такие дни себя плохо чувствовать может даже самый здоровый человек: нарастает головная боль, повышается артериальное давление. Мирослава Коллавини рекомендует накануне магнитной бури избегать психоэмоциональных нагрузок и как можно больше двигаться.

Ранее стало известно о том, почему никто из звезд не пришел на похороны Леонида Куравлева.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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