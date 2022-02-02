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Звездный продюсер Иосиф Пригожин крайне нелестно отозвался о Сергее Шнурове за его новый клип на песню "Шмарофон", где лидер "Ленинграда" переходит на личности в отношении Ксении Собчак. Шоумен заявил, что выходка Сергея не знает границ: нужно обратиться если не в ЕСПЧ, то уж точно к президенту России Владимиру Путину – чтобы лидер "набил попу ремнем" Шнуру за унижение достоинства женщины и ее сына.
Супруг Валерии велеречиво заявил, что мужчина – тот, кто всегда отвечает за слова и признает собственные ошибки. А Шнуров давно не относится к этой категории – стал "хайпожором", который разносит небылицы с оскорблениями в адрес селебрити. Тут нужно обойтись не не только поркой, а поправками в уголовное законодательство: ввести соответствующую статью!
Иосиф припомнил и свою ссору со Шнуром – мол, тот оклеветал его и все выдернул из контеста, задев жену Валерию. А затем даже подал заявление в полицию, в котором сообщил о доносящихся в свой адрес угрозах.
"Судя по всему, он никого не слышит. Себя возомнил первым человеком в нашей стране", – высказался продюсер.
Иосиф уверен, что Сергей – человек талантливый. Однако фронтмену группы "Ленинград", уверен продюсер, никогда не снискать народной любви, которая бы тянулась поколениями, как у Сергея Есенина – того помнят и будут помнить, а петербургского музыканта "забудут на следующий день". Шнур отметился и тем, что прошелся по губернатору Петербурга Александру Беглову, который вызвал массовую критику у горожан из-за некачественной уборки снега. Однако, считает продюсер, тут все не так просто: не исключено, что Сергея продвигают сомнительным образом некие интересанты.
А Собчак, на которую Шнуров обрушился в своей песне, уже сказала пару ласковых слов в адрес музыканта.
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