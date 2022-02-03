"За гранью добра и зла": измученные артисты "Ленкома" бросились за помощью к Бастрыкину

"За гранью добра и зла": измученные артисты "Ленкома" бросились за помощью к Бастрыкину
Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В театре царит напряженная обстановка

Прошлый художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался в сентябре 2019 года. После его смерти руководство на себя принял Марк Варшавер: с этого времени в театре идет  "холодная война". Больше всего недовольна Александра – дочка Захарова, которая не так давно дала исчерпывающее интервью.

Оно вышло на ютуб-канале, а в качестве интервьюера выступил Андрей Караулов. Дочь известного режиссера театра и кино поделилась своими чувствами и эмоциями по поводу ситуации с "Ленкомом". Она оказалась недовольна тем, как Варшавер "управляется" с театром. Речь шла не только о непосредственном руководстве, но и деньгах. Журналист остался под впечатлением после встречи с Александрой и решил подать заявление в Следственный комитет. Проверка "пришла" в театр, а организовал ее Александр Бастрыкин.

Никаких нарушений выявлено не было. Оказывается, это уже не первый такой случай. Проверки Следственного комитета проходят в театре слишком часто. Больше всего от этого устали актеры. Именно они решили написать письмо в адрес председателя Следственного комитета и попросили его дать артистам спокойно работать. По этому поводу высказалась и Татьяна Кравченко, которая входит в трупу "Ленкома".

"Поведение Саши Захаровой за гранью добра и зла. При ее отце актеры больше боялись такого напора, а теперь осуждают подобное поведение. Из-за этого в театре все напряженно, атмосфера не рабочая. Мы поэтому и решили отправить письмо", – делится Кравченко.

Теперь артисты ждут ответа или решения, которое поможет им, как и раньше, наслаждаться театральной жизнью, а не "переносить" ее.

Уже в начале своей карьеры в качестве руководителя театра Варшавер начал войну против Захаровой. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
новости партнеров

НАТО нагло "кинули" Россию с обещанием о непродвижении на восток - Путин

Президент вспомнил, как "в народе говорят"

Украина останется без ракет НАТО – испанская Pais опубликовала ответ Запада на предложения России

Брюссель и Вашингтон готовы поступиться малым, чтобы сохранить доверие Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей