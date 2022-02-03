Звезды кинематографа не стало на 85-м году жизни

Сегодня, 3 февраля, в российской столице прошла скорбная церемония прощания с выдающимся культурным деятелем Виктором Мережко. В отличие от своего коллеги по голубому экрану, легендарного советского артиста Леонида Куравлева, кинорежиссера проводили с соответствующей его статусу торжественностью. Траурное мероприятие прошло в Центральном доме кинематографистов.

Все желающие почтить память выдающегося мэтра могли пройти в зал, где был расположен гроб с телом знаменитости, и лично с ним проститься. Режиссер пользовался огромной популярностью у российских зрителей и всегда вызывал уважение у именитых коллег. Сцена, на которой расположили последнее пристанище звезды, вся утопала в цветах.

Родные и близкие знаменитости не могли сдержать слез. Смерть выдающегося культурного деятеля стала огромным ударом для его семьи и коллег. Виктора Мережко захоронят на Троекуровском кладбище.

Траурное мероприятие посетили коллеги знаменитости. Проникновенную речь произнес известный артист Евгений Герасимов.

Напомним, знаменитый советский и российский актер, сценарист и кинорежиссер был женат лишь однажды. В 1966-м году он связал себя узами брака с женщиной по имени Татьяна. К сожалению, судьба распорядилась так, что в 1997-м году она скончалась. У Мережко остались двое наследников: сын Иван и дочка Мария.