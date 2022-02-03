Пенкин пожаловался на отказ Пугачевой помочь в трудное время

Пенкин пожаловался на отказ Пугачевой помочь в трудное время
Сергей Пенкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец уверен, что многие его игнорируют

В последнее время Сергей Пенкин все реже появляется на публике. Он перестал посещать программы на телевидении и редко приходит на звездные мероприятия. Его коллеги и поклонники не понимают, в чем причина такой скрытной и тихой жизни.

В интервью Давиду Виннеру на ютуб-канале шоумен рассказал о том, что практически ничто не способно помочь его карьере. Множество жизненной энергии, полезные знакомства, различные встречи – все это просто проходит мимо. Отвечая на вопросы интервьюера, Пенкин выдвинул предположение: его совсем не любят и не уважают в качестве артиста. Есть те, кто ценит звезду, именно как человека, но конкретно артиста в нем перестали видеть уже давно. Сергей пояснил сказанные им слова.

"Несколько раз предлагали спеть дуэтом, а потом все резко обрывалось. И на мое место брали кого-то другого. Даже не знаю, как можно это объяснить. Похоже на нелюбовь ко мне", – говорит Пенкин.

Возможно, у артиста могло бы получиться посотрудничать с Аллой Пугачевой. Помощь такой звезды могла бы кардинально изменить ситуацию. Однако Пенкин отметил, что в этом вопросе, к сожалению, "не срослось". Для оказания творческой поддержки, по его мнению, нужна особенная дружба, а не просто знакомство.

"У меня были с ней встречи, но не срослось. Помощи с ее стороны я не жду", – уточняет артист.

Несколькими годами ранее Сергей Пенкин рассказывал о том, что их дружба по молодости с Аллой Пугачевой была довольно крепкой. Они легко находили общий язык.

Ранее были раскрыты подробности отношений между Пугачевой и Пенкиным.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
новости партнеров
По теме

НАТО нагло "кинули" Россию с обещанием о непродвижении на восток - Путин

Президент вспомнил, как "в народе говорят"

"Наши страны – близкие соседи": Путин посвятил статью надежному партнеру России

Президент тепло отозвался о дружественном государстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей