Женщина напрямую обратилась к виновнице

Жена известного российского композитора, звездная исполнительница Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о беременности Юлии Барановской от ее супруга. В своем аккаунте певица обратилась к ведущей, прикрепив к посту скрин издания, опубликовавшего новость.

Так, одно из изданий, освещающих звездные хроники, опубликовало материал с заголовком "Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением". Вопреки мнению ряда источников, утверждающих, что речь идет о распространившемся ложном слухе, причина заключалась в допущенной ошибке: вместо "Проскурякова" автор написал "Барановская". На ляп и обратила внимание первая.

Хотя издание впоследствии исправило заголовок, Юлия уже успела сделать скриншот и отправить его Барановской: теперь селебрити потешаются над нерасторопными редакторами, которые допустили оплошность.

39-летняя исполнительница в посте высмеяла авторов публикации, назвав заголовок "шедевром". А еще обратилась к самой Барановской, поздравив "с беременностью", и поинтересовалась: знает ли та, что находится, со слов журналистов, в положении от известного комозитора?

"Поздравдяю с беременносстью. Юль, Вы в курсе? Спасибо! Занавес!" – смеется певица у себя в Instagram.

Екатеринбургская звезда обратила внимание, что на фото под заголовком выложена как раз ее фотография, а не Барановской – с иронией похвалила Юлию за то, что та выбрала вещь из гардероба супруги своего "любовника". Сама Барановская пока что ситуацию никак не прокомментировала.

А не так давно у Проскуряковой произошел скандал с Миленой Дейнегой – супруга композитора накинулась на женщину за то, что та осветила ссору мужа и ее директора, чтобы привлечь к себе внимание.