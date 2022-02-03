"Поздравляю с беременностью": жену Николаева взбесили слухи об интриге мужа с Барановской

"Поздравляю с беременностью": жену Николаева взбесили слухи об интриге мужа с Барановской
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина напрямую обратилась к виновнице

Жена известного российского композитора, звездная исполнительница Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о беременности Юлии Барановской от ее супруга. В своем аккаунте певица обратилась к ведущей, прикрепив к посту скрин издания, опубликовавшего новость.

Так, одно из изданий, освещающих звездные хроники, опубликовало материал с заголовком "Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением". Вопреки мнению ряда источников, утверждающих, что речь идет о распространившемся ложном слухе, причина заключалась в допущенной ошибке: вместо "Проскурякова" автор написал "Барановская". На ляп и обратила внимание первая. 

Хотя издание впоследствии исправило заголовок, Юлия уже успела сделать скриншот и отправить его Барановской: теперь селебрити потешаются над нерасторопными редакторами, которые допустили оплошность.

39-летняя исполнительница в посте высмеяла авторов публикации, назвав заголовок "шедевром". А еще обратилась к самой Барановской, поздравив "с беременностью", и поинтересовалась: знает ли та, что находится, со слов журналистов, в положении от известного комозитора?

"Поздравдяю с беременносстью. Юль, Вы в курсе? Спасибо! Занавес!" – смеется певица у себя в Instagram.

Екатеринбургская звезда обратила внимание, что на фото под заголовком выложена как раз ее фотография, а не Барановской – с иронией похвалила Юлию за то, что та выбрала вещь из гардероба супруги своего "любовника". Сама Барановская пока что ситуацию никак не прокомментировала. 

А не так давно у Проскуряковой произошел скандал с Миленой Дейнегой – супруга композитора накинулась на женщину за то, что та осветила ссору мужа и ее директора, чтобы привлечь к себе внимание.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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