"Ты мерзавец": Лидия Федосеева-Шукшина в прямом эфире обрушилась на сына Алибасова

"Ты мерзавец": Лидия Федосеева-Шукшина в прямом эфире обрушилась на сына Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса показала пасынку фигу

Лидия Федосеева-Шукшина, известная актриса, сейчас находится на самоизоляции: виной всему коронавирус. Несмотря на обстоятельства, она нашла силы "удаленно" выйти в эфир ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. В программе шло бурное обсуждение поездки актрисы в пансионат для пожилых людей. Лидия Николаевна отметила, что там располагающая к отдыху обстановка, ей бы еще раз хотелось туда вернуться.

Большинство гостей в студии не приняли сторону звезды. Ее желание позаботиться о собственном здоровье будто стало для них "пустым звуком". Есть и те, кто предъявил претензии к дочери актрисы. Люди не понимают, как Ольга Шукшина может со спокойной совестью отвезти родную мать в так называемый "дом престарелых".

Это мнение поддержал и Бари Алибасов-младший. С бывшем мужем и его отцом у Лидии Николаевны уже не так много претензий друг к другу. А вот с шоуменом и пасынком у них явная неприязнь. После того, как Бари Алибасов-младший стал высказываться по поводу визита Федосеевой-Шукшиной в пансионат для пожилых людей, она "вышла из себя".

"Ты мерзавец и подлец. Такой отвратительный, вон отсюда", – выдала актриса.

В ответ пасынок стал говорить о том, что Лидия Николаевна ошибается. А звезда просто-напросто показала в камеру фигу. На этом прямой эфир решили завершить, чтобы больше не выводить Федосееву-Шукшину на эмоции.

Ранее Бари Алибасов-младший хотел жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной и получил жесткий ответ от ее адвоката.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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