Звезду застали с мусорным пакетом в руках

Слишком быстрый темп жизни и шум столицы нашей Родины способен вынести не каждый. Зачастую оказывается, что даже звезды, привыкшие быть в центре внимания, хотят уединения и спокойствия. Из их числа – Виктор Сухоруков. От "последствий" своей славы актер решил спрятаться на даче, где его никто не будет беспокоить. О том, как Виктор Иванович проводит свободное время, рассказал его сосед в своем личном блоге на "Пикабу".

В обычной жизни Сухоруков – простой человек. Ему нравится природа, тишина и атмосфера деревни. Из слов автора поста становится понятно: актер уже давно далек от светской жизни. Он уточнил, что у Виктора Ивановича маленький домик и небольшая территория рядом с ним. Только вот когда он приезжает на дачу, вся округа знает: актер на месте. Ведь голос у Сухорукова поставленный, звонкий.

"Мы много раз встречались и здоровались. И я, и он в заношенной тужурке, с мусорными пакетами в руках",– пишет сосед актера.

Несмотря на то, что все, кто живет рядом, уже знают о том, что Сухоруков в поселке, никто не донимает его просьбами о фото, не задает глупых вопросов. Соседи относятся к актеру с уважением, ценят его личное пространство.

"Человек он эксцентричный, но безумно простой в общении, даже, можно сказать, скромный", – отметил сосед.

Ранее Виктор Сухоруков рассказал о том, почему принял решение уволиться из театра имени Моссовета, где проработал более 10 лет.