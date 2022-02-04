Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
833 новости
Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет проработавший в Театре юных зрителей, ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении ТЮЗ.
Как отмечает источник, Тодоров скончался 4 февраля. Принят в труппу ТЮЗа еще в 1960 году, за все время работы сыграл свыше шестидесяти ролей.
Больше всего запомнился зрителям по спектаклям "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж".
Информация о прощании с артистом пока что не приводится.
Аналитики Страны восходящего солнца бдительно следят за нашим президентом
Германский регулятор ждет полную документацию от нового оператора немецкого участка трубопровода