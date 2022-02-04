Заслуженный артист России скончался в 84 года

Актер ушел из жизни 4 февраля

Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет проработавший в Театре юных зрителей, ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении ТЮЗ.

Как отмечает источник, Тодоров скончался 4 февраля. Принят в труппу ТЮЗа еще в 1960 году, за все время работы сыграл свыше шестидесяти ролей.

Больше всего запомнился зрителям по спектаклям "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж".

Информация о прощании с артистом пока что не приводится.


Источник: ТЮЗ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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