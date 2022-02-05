Стало известно о серьезной болезни 60-летней Елены Яковлевой

Стало известно о серьезной болезни 60-летней Елены Яковлевой
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Актриса не может выступать в родном театре

Елена Яковлева находится в "Современнике" на особом счету. В труппу ее приняли 38 лет назад, сразу после окончания учебы в ГИТИС. А в 50-летнем возрасте актриса вдруг покинула родную сцену – но через семь лет вернулась по просьбе худрука Галины Волчек, чтобы сыграть в спектакле "Играем...Шиллера!". Снова заблистала в родных стенах. И тут стало известно, что недавно Елена заболела.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил, что организаторы "Современника" отменили спектакль из-за Яковлевой, которая играет главную роль. Увы, все запланированные выступления теперь переносятся. 

Иных подробностей глава театра "Ленком" не стал приводить – в основном все интервью строилось на его отношениях с дочерью покойного Марка Захарова, с которой он успел смертельно рассориться. Подробностей по поводу текущего состояния звезды сериала "Каменская" не приводится, что вызывает еще большие опасения у фанатов. 

Теперь в социальных сетях Елену атакуют встревоженные поклонники с просьбой дать весточку – ведь та снова уже длительное время ничего не выкладывает к себе в профиль. Фолловеры просят звезду вернуться и выложить новый пост, чтобы, если и не развеять слухи о недуге, то хотя бы дать знать, что с ней все в полном порядке.

Яковлева как-то признавалась, что театром ее жизнь не ограничена. Она постоянно снимается в кино – от детективов ей теперь не убежать. Отмечала, что из-за ковида все перешло в какой-то "странный режим", который она успела возненавидеть.

А недавно Елена выложила фото с дерзким декольте, порадовав поклонников.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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