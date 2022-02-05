Певица призналась, что давно борется с серьезным недугом

Участница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко рассказала, что уже несколько лет пытается побороть аутоимунное заболевание. Опасность его заключается в том, что организм звезды разрушает собственные клетки.

Этой теме Вика решила уделить целый пост, наполнив его мыслями и тревогами о собственном здоровье. Певица начала с того, что привыкла держаться бодрячком, однако устает быть все время сильной и жизнерадостной.

Виктория потратила не один год на попытки разобраться в сути своей болезни – сотни врачебных кабинетов и диагностик, постоянные выписки и бесконечные анализы. К счастью, затраченные усилия дали плоды: болезнь отступила и перешла в стадию ремиссии. Звезда успешно родила ребенка и вскормила его. Однако сейчас над ее головой вновь сгустились тучи: коварная болезнь напомнила о себе.

Дайнеко указала, что редицив происходит из-за любого стресса – как огромной радости, так и сильнейшего негативного переживания. При этом за восемь с лишним лет она так и не смогла найти "истинную причину" недуга. Бороться с таким непростым заболеванием за счет средств современной медицины вполне реально, однако пока у пациентки не очень хорошо получается справляться с заразой.

В конце душераздирающего монолога звезда обратилась со словами поддержки ко всем, кто живет с аутоиммунными заболеваниями, пожелав ремиссии на всю жизнь. Исполнительница призналась, что однажды обязательно удалит свой пост – когда снова повеселеет. А пока желает немного "поныть".

А недавно Вика рассказала журналистам о своей пятилетней дочке.