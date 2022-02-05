Умер знаменитый советский кинорежиссер

Умер знаменитый советский кинорежиссер
Фото: www.pixabay.com
Звезды не стало на 76-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Сегодня, 5 февраля, стало известно, что этот мир покинул выдающийся советский и российский кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Жизненный путь знаменитости оборвался в 75 лет.

Творчество выдающегося кинодеятеля навсегда останется в памяти российских зрителей. Бутурлин подарил жителям нашей страны такие знаменитые и любимые многими киноленты, как сериал "Убойная сила" и фильм "Родня". Также отправившийся в лучший мир культурный деятель выступил сценаристом в известном каждому сериале "Улицы разбитых фонарей".

Большая часть жизни Виктора Ивановича связана с "Ленфильмом". Там и поделились с общественностью печальными вестями. В киностудии подчеркнули, что коллеги, ученики и друзья знаменитости очень переживают из-за его ухода и всем сердцем сочувствуют родным Бутурлина.

Что послужило причиной смерти выдающегося культурного деятеля, пока не сообщается. В скорбной публикации "Ленфильма" лишь указано, что режиссер и сценарист скончался скоропостижно.

Одной из последних работ знаменитого кинодеятеля стала документальная кинолента "Одна на всех" о Великой Отечественной войне.

Источник: Ленфильм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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