Звезде "Бриллиантовой руки" потребовалась серьезная помощь медиков

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная недавно напомнила о себе всей стране, появившись в звездных и криминальных хрониках. Изначально артистка пропала – потом, к счастью, нашлась. Появилась в эфире ток-шоу, сообщив, как страдает от отсутствия внимания близких. А затем исчезла опять. Оказалось, что все это время – с середины осени по начало 2022 года – звезда провела к больнице. И лишь недавно ее выписали.

Несколько месяцев назад Светлана инсценировала собственное исчезновение, чем привлекла внимание поисковиков, спасателей и общественников. А затем "воскресла" на телевидении, пожаловавшись, что ей ужасно не хватает внимания. Сходила к следователю, рассказала о том, почему скрывалась от сына. А затем снова вернулась домой.

После истории с исчезновением на маму обиделся сын Алексей, заявивший, что у нее деменция. А мама в долгу не остается: обвиняет наследника и невестку в том, что на нее не обращают внимания. Те парировали: мол, заботимся ровно столько, сколько Светличная сама позволяет. А внучка артистки сообщила, что бабушка поедет полежать в больнице – просто понаблюдается и приведет себя в порядок, избавится от давления и стресса.

И вот, спустя несколько месяцев, Светличную выписали из больницы. К знаменитости в гости пришли журналисты из НТВ – на кухне как раз сидела невестка. Заслуженная артистка РСФСР была лаконична: если сидит и общается с прессой, значит, здорова.

Для выписавшейся звезды уже подобрали сиделку – будет приходить трижды в день: выдавать таблетки и греть еду. Ольга, невестка, уточнила, что сама работает с дочкой, а супруг – инвалид. Женщина считает, что свекрови за три месяца стало гораздо лучше – теперь актриса держится адекватной и "ходячей".

А ранее внучка Светличной сообщила, что актрису увезли в реанимационное отделение.