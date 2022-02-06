Отец покойной звезды пребывает в шоке от происходящего

Новость о втором ребенке покойной Юлии Началовой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Повод для слухов дал бывший возлюбленный певицы Вячеслав Кудря – мужчина сообщил о рождении наследника. Несмотря на то, что имя матери ребенка не прозвучало, досужие сплетники начали обсуждать версию о том, что сын у Кудри родился от Началовой. Якобы он воспользовался биоматериалом звезды и нашел суррогатную мать. Отец певицы, долгое время не реагировавший на слухи, наконец, прервал молчание.



Виктор заявил журналистам, что подобные сплетни до сих пор его ужасают. И предложил отправить тех, кто обсуждает такое, в психлечебницу. Отец Началовой уверяет: ребенок у Началовой только один – дочь Вера.

Шокируют семью покойной певицы и люди, которые считают целебной землю с ее могилы. Некоторые даже ходят на могилу звезды заряжать кремы и мази.

"Специально придумывают, раскручивают", – посетовал расстроенный мужчина.

Отметим, что в беседе с журналистами, которые атаковали его вопросами о сыне, Кудря ни слова не говорил о том, что ребенок – от Началовой.