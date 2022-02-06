Артиста увезли в травмпункт

Неприятная история случилась в Москве с актером Юрием Пономаренко. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, звезда сериалов "Глухарь" и "Дальнобойщики" умудрился разбить головой стеклянную дверь в баре.

Как стало известно журналистам, актер был нетрезв и едва стоял на ногах. На видео попал момент, когда Пономаренко потерял равновесие и пробил стеклянную дверь головой. В результате он получил травму головы, его увезли в больницу.

Медики оказали артисту помощь, затем он уехал домой.

Больше двух десятков лет Пономаренко служит в театре Виктюка. Также он снимается в кино и сериалах. Он знаком зрителям по "Глухарю" и "Дальнобойщикам".