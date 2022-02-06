Волочкова в перьях пнула бесстыжую Собчак

Волочкова в перьях пнула бесстыжую Собчак
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Балерина вмешалась в скандал светской львицы с Сергеем Шнуровым

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова не упустила возможности высказать все, что думает о заклятой подруге Ксении Собчак. Видимо, обида на то, что интимное содержимое тумбочек показали всей стране, еще жива.

Волочкова прокомментировала скандал, который разгорелся после новой песни Сергея Шнурова, где тот прошелся по Собчак и намекнул, что она нагуляла ребенка на стороне. Танцовщица встала на сторону Шнура – в своем Инстаграм она выложила видеообращение, где назвала "блондинку в шоколаде" бесстыжей и бестактной. Не преминула она напомнить и о том, что сама стала жертвой Ксении. Волочкова, представшая перед публикой в уборе из перьев, словесно пнула Собчак, уличив ее в стремлении хайповать и марать имена уважаемых людей, которые долгие годы зарабатывали себе репутацию.

Сама Собчак на выпад балерины пока никак не отреагировала.

Ранее стало известно, что нынешний супруг Ксении отмалчивался на фоне скандала. Защищать честь дамы пришлось бывшему.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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