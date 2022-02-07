Выбор Первого канала пал на популярного ведущего

Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков не так давно сообщил, что из-за очередного заражения коронавирусной инфекцией не станет выходить на сцену в родном зале. Заслуженный деятель искусств РФ не пропустил до недавнего момента ни одну игру из Высшей лиги.

Напомним, на середину февраля запланированы съемки одного из выпусков (1/8 финала) КВН, на который ведущий длительное время искал для себя замену. В ходе видеообращения Александр Васильевич уточнил, что выпуск "Клуба веселых и находчивых" проведут известные люди, "не чужие игре". Однако на тот момент Масляков не стал уточнять, кто конкретно выйдет ему на замену.

После этого пошли слухи, что проект на какое-то время возглавит Иван Ургант. Однако, как оказалось, выбор руководства Первого канала пал на другую кандидутуру – не менее известную. Российский актер и сценарист Денис Косяков заявил, что Маслякова заменит Дмитрий Нагиев, которые уже довольно давно выступает в качестве члена жюри в "Клубе веселых и находчивых", а также ведет наиболее рейтинговые шоу.

"Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум "восьмушки". А дальше будет видно", – обратился Косяков к своим поклоннникам.

Cъемки игры проведут 17 февраля.

Хотя до этого Денис предполагал, что оптимальной кандидатурой для новой игры "Клуба веселых и находчивых" станет Гарик Мартиросян. Тем не менее, такую версию исключили, вспомнив конфликт Маслякова с организаторами телепроекта "Игра", над которым работает бывший резидент "Камеди Клаб". А другие представители телетусовки пророчили Сергею Светлакову кресло Маслякова.