Ведущий перестал слышать на одно ухо

Борис Корчевников во время передачи "Судьба человека", которая идет на телеканале "Россия 1", поделился переживаниями из раннего детства. По словам телеведущего, тогда он переболел менингитом. Это крайне тяжелое заболевание, во время которого происходит воспаление оболочек мозга.

Для Корчевникова оно не прошло бесследно. Ведущий поделился, что к трем годам он полностью лишился слуха на одном ухе. Он также заявил, все его проблемы со здоровьем сейчас идут из детства, и это осознание вызывает у него некий ужас. Борис Корчевников по-прежнему сильно переживает из-за того, что ему довелось перенести тогда.

Напомним, что в 2015 году телеведущему делали операцию по удалению опухоли головного мозга. Борис Корчевников сообщил, что в тот момент жизни он был очень слабым, и не мог несколько недель нормально передвигаться. Кроме того, он поделился, что в этот период им все воспринималось по-другому, словно ему открылось что-то новое.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, и после операции телеведущий вернулся к полноценной жизни и работе. Периодически появляются слухи о том, что болезнь у Корчевникова снова обострилась, однако он сам оставляет эти домыслы без какого-либо подтверждения.