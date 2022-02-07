Практически все передачи на телевидении — постановка

Журналист Вадим Арутюнов написал разоблачающую статью о популярных российских тв-шоу. По его словам, серьезно нельзя воспринимать даже те программы, которые кажутся серьезно направленными. Например, популярные политические передачи "Время покажет" и "60 минут" приглашают ненастоящих экспертов. Журналист утверждает, что мотивацией этих людей является исключительно заработок денег, поэтому они охотно ходят из программы в программу, рассуждая о серьезных проблемах.

Другой передачей, где актеры выдают себя за настоящих героев, является "Пусть говорят". Арутюнов заявил, что очень часто ему приходилось друзей изобразить персонажей, заявленных в сценарии. Разумеется, за дополнительный гонорар.

Подставными также являются передачи "Секрет на миллион", "Жди меня", "Мужчина и женщина" и "Битва экстрасенсов". Причем у некоторых шоу свои подводные камни. Так, например, в "Жди меня" герои действительно настоящие, однако помогают им только в том случае, если история оказывается интересной.

Арутюнов в своей статье упомянул, что другие популярные шоу как "Детектор лжи", "Давай поженимся!" и так далее также являются постановочными.