Предложение сына Алибасова едва не свело Федосееву-Шукшину в могилу

Предложение сына Алибасова едва не свело Федосееву-Шукшину в могилу
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пожилой женщине стало плохо

В эфире передачи "Пусть говорят" Ольга Федосеева-Шукшина, дочь известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, как ее мать относится к браку с Алибасовым-младшим.

По словам женщины, заявление о свадьбе было лживым, и сын продюсера несет откровенную чушь. Она также заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина очень болезненно относится ко всему, что говорит этот человек, однако просит воздержаться от нехороших слов и высказываний в его адрес. 

"Маме действительно стало плохо. Она сказала такую фразу: "Меня стукнуло в голову". Я думала, что это ее последний день", – заявила она.

Дочь актрисы подчеркнула, что все заявления Бари Алибасова-младшего являются просто ужасными, и что ее мать не хочет даже разговаривать с ним. 

Напомним, что ранее наследник продюсера говорил о том, что хочет заключить брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, чтобы якобы защитить ее от дочери. По его словам, она отправила мать в дом престарелых, чтобы завладеть ее наследством. Однако сама Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что в пансионат поехала по собственному желанию на несколько дней. Актриса сказала, что прожила там три дня, и в результате осталась очень довольна местонахождением. Женщина захотела побыть там, где ранее пребывал уже покойный актер Леонид Куравлев.

Источник: Пусть говорят ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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