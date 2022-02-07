На Первом под запретом: почему Гордон поссорилась с Эрнстом

На Первом под запретом: почему Гордон поссорилась с Эрнстом
Екатерина Гордон. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрист очень сожалеет о произошедшем

На YouTube-канале "Сама Меньшова" вышло большое интервью с известным юристом Катей Гордон. Последние несколько лет девушка не появлялась на федеральных каналах, и теперь стало известно, почему так произошло. О произошедшем юрист поделилась с Юлией Меньшовой. 

Катя Гордон заявила, что сама является виновницей ссоры с директором Первого канала Константином Эрнстом, а также с заместителем директора Первого канала Натальей Никоновой. По ее словам, она не смогла вовремя промолчать. 

"Не надо было ругаться с Константином Эрнстом", – считает шоувумен.

Гордон говорит, что в период массовых митингов в Хабаровске она в видеообращении поставила в укор руководству Первого канала тот факт, что данные события не освещались в новостях. Девушка заявляет, что очень жалеет о сказанном. Своей главной проблемой она считает то, что не может иногда вовремя "заткнуться". 

Другой причиной конфликта Гордон назвала претензии к ней со стороны редакции. Они были недовольны тем, что юрист не ходит бесплатно спасать передачи. Более того, девушка заявила о шантаже с их стороны. 

Источник: Сама Меньшова ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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