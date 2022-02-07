Артистка решилась на серьезную операцию

Знаменитая российская певица Анна Семенович пользуется особым расположением своих фанатов, потому что всегда ведет себя с ними открыто и честно. Так, в отличие от многих коллег по звездной сцене, артистка не боится рассказывать правду о косметологических процедурах. Сегодня, 7 февраля, знаменитость поделилась с поклонниками своим решением лечь на операцию.



Под нож хирурга бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" отправилась ради красоты. Анна постоянно борется с лишним весом с помощью диет и физической нагрузки. Однако иногда такие методы не дают должного эффекта. Для того чтобы справиться с ненавистным вторым подбородком, Семенович решила прибегнуть к услугам пластического хирурга.

Актриса честно показала поклонникам подготовку к операции и даже не постеснялась выйти в эфир сразу после хирургического вмешательства.

"Жир, уходи", – заклинает любимица публики перед операцией.

На видеоролике, который 43-летняя певица сняла прямо в больничной палате, видно, что над ней серьезно поработали. Весь низ лица звезды туго перебинтован. Заметно, что артистке сложно говорить – на восстановление уйдет ни один день.

В комментариях к публикации преданные фанаты Анны пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за такую откровенность.

К слову, недавно Семенович решилась на еще одну серьезную процедуру. Осенью прошлого года она заморозила свои яйцеклетки.