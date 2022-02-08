Личность ее избранника неизвестна

В Instagram Дины Немцовой, дочери убитого политического деятеля Бориса Немцова, появился пост, где она запечатлена со своим молодым человеком. На пальце девушки подписчики заметили кольцо, которое вполне может быть помолвочным.



Девушка довольно немного рассказывает о личной жизни, однако недавно она поделилась с поклонниками новостью о том, что у нее есть молодой человек. Про избранника Немцовой известно лишь то, что познакомилась она с ним в социальных сетях. Сейчас пара проводит много времени вместе. Так, например, Дина рассказала, что недавно они посетили мастер-класс по аутентичному общению, где влюбленные сблизились еще больше.



Не так давно Дина Немцова, дочь убитого политического деятеля Бориса Немцова, развелась и вышла из отношений, которые длились четыре года. О причине разрыва до сих пор неизвестно, однако, по словам девушки, повод был действительно весомым.

Однако несмотря на это, Немцова сохраняет с бывшим нейтральные взаимоотношения. К тому же девушка предупредила, что никаких интервью по поводу развода в интернете нет, и если подписчики увидят какие-то материалы на эту тему, то они являются фейковыми. Дело в том, что Дина с экс-супругом решили не давать никаких комментариев по данному вопросу.