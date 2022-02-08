Звезду может постигнуть участь Леонида Куравлева.

У актрисы Светланы Светличной, как стало известно ранее, серьезные проблемы со здоровьем. Долгое время она провела в больнице, а недавно, наконец, вернулась домой. Теперь Светличную ждет отдых и реабилитация после долгой болезни.



За здоровьем Светланы Светличной следят ее родственники – сын и внучка Мария Ивашова. Несмотря на все конфликты, актриса смогла наладить общение с ними. Ивашова рассказала, что бабушка сейчас проживает в московской квартире с королевским размахом. Помогает присматривать за Светличной сиделка, однако родственники опасаются, что из-за тяжелого характера актрисы им нужно будет искать альтернативный вариант для ухода за ней.



Так, Мария Ивашова во время программы "Пусть говорят" сообщила, что рассматривает вариант проживания бабушки в доме престарелых. Девушка также не исключает, что Светличная может отправиться в тот пансионат, где проживал уже покойный Леонид Куравлев, и где несколько дней провела Лидия Федосеева-Шукшина. На данный момент, однако, родственники самостоятельно справляются с ситуацией, и вариант с домом престарелых рассматривают как запасной.

В завершение Ивашова сказала, что Светлана Светличная стала общаться со своим сыном. Он навещает звезду несколько раз в неделю, и старые конфликты теперь исчерпаны.

Напомним, что в последнее время стали учащаться случаи, когда пожилых звезд стали отправлять в дома престарелых. Такой подход нравится далеко не всем, так как многие считают, что человеку лучше оставаться там, где он уже привык жить.