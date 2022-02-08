Заслуженный деятель заявил, что в театре женщина почти не появляется

Директор "Ленкома" Марк Варшавер озвучил зарплату звездной актрисы Людмилы Поргиной, которая постоянно ходит к журналистам с жалобами на свое незавидное финансовое положение. Вдова Караченцова как-то говорила, что спасается собяниновскими надбавками. Однако Варшавер утверждает, что актриса сама согласилась с новыми условиями.

В словах артистки мало истины, заявляет Марк. Тринадцать лет "Ленком" выплачивал семье Поргиной по 250 тысяч рублей, пока был жив Караченцов. А сама Людмила существенно преуменьшает возможности "Ленкома", забывая, как руководство театра ей помогало. Дело в том, что заслуженная артистка РФ практически не работает. И месячный оклад сейчас у нее составляет 53 тысячи – половина от того, что она получала раньше.

Глава "Ленкома" заявил, что театральное учреждение на законных основаниях перевело Людмилу Андреевну на половину оклада. Сама не так давно написала заявление о согласии. Хотя теперь утверждает, что у человека ежемесячная зарплата в театре должна составлять примерно 150 тысяч рублей.

"А за что такие деньги, если она не работает? Подобные высказывания связаны с возрастом и, не исключено, с заболеванием", – высказался заслуженный деятель искусств.

По мнению Варшавера, Поргина забывает о добрых делах "Ленкома".

А не так давно Поргина вместе с Александрой Захаровой отровенно заявила, что новый руководитель театра якобы грозится ее "уничтожить". Мол, если артистку собьет вдруг машина, пусть никто не сомневается, чьих рук это дело. Тогда же вдова Караченцова заявила, что Варшавер может спокойно прекратить выплачивать ей зарплату.