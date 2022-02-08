Певица обвинила телеведущую в подлом отношении

Скандалом обернулись очередные съемки популярного телепроекта "Секрет на миллион". В прямом смысле "плачевным" оказался итог программы, в которой приняла участие певица Анжелика Агурбаш. Звезда российской и белорусской сцены оказалась разгневана поступком как редакторов шоу, так и ведущей Леры Кудрявцевой.



По итогам съемок певица со слезами на глазах пожаловалась корреспонденту портала BLITZ на "подлый поступок" актрисы, которая не сдержала обещания. Кроме того, по ее словам, редакторы телепередачи полностью извратили первоначальный посыл шоу.

Однако именно скандальное поведение телеведущей стало главным ударом для Агурбаш, которая согласилась на участие лишь при условии деликатного отношения. Она заявила, что Кудрявцева нарушила изначальную договоренность обойтись без грязных тем, ведь в съемках участвовали дети певицы. Телеведущая якобы дала обещание, но слово не сдержала.

Получается, что рейтинги и сенсации оказались важнее порядочности? 51-летняя звезда эстрады обвинила ведущую программы в наглом отношении к людям. Посмотрев "Секрет на миллион" в эфире, она назвала Кудрявцеву "бессовестной".

Ранее Лера Кудрявцева стала жертвой публичного унижения со стороны мужа.