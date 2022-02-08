"Девочка демон": Саша Бортич в рваных колготках и мини-платье разволновала россиян

"Девочка демон": Саша Бортич в рваных колготках и мини-платье разволновала россиян
Александра Бортич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Многие задались вопросом, кто так "потаскал" актрису

Знаменитая артистка Александра Бортич славится своими провокационными выходками. На этот раз она решила появиться на ковровой дорожке в весьма эксцентричном образе. Знаменитость рассудила, что нарядиться в рваные колготки – это оригинально. К сожалению, далеко не все в интернет-пространстве оценили такой смелый поступок артистки.

Впрочем, вряд ли кто-то стал бы спорить с тем, что образ знаменитости действительно уникален. По крайней мере, на важных мероприятиях редко встретишь девушку в рваных капроновых колготках. На этот раз Александра решила быть полностью в черном. Помимо черных колготок с большими дырами, красавица надела элегантное черное платье волнующе короткой длины. Высокие темные сапоги дополнили образ, а разбавила однотонный наряд яркая сумочка леопардового оттенка.

Такой вид любимицы публики многих озадачил. Преданные фанаты отметили, что Александра, как всегда, выглядит восхитительно, а другие начали размышлять на тему, кто мог так "потаскать" знаменитую артистку.

"Саааааш... колготки порвались, ты чего, не заметила?", "А я всю жизнь такие колготки выбрасывала, зря", "Не знаю заметил ли кто, но у тебя колготки порваны", "Девочка демон", "Сашуля, кто тебя так потягал?", "С велосипеда упала? Колготки в хлам", – потешаются комментаторы.  

К слову, в прошлом году Саша Бортич угодила в крупный скандал. Звезду "Полицейского с Рублевки" осудили за ее политические взгляды.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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