"Пусть дозреет": Малахов подколол Шаляпина за его пикантные увлечения

"Пусть дозреет": Малахов подколол Шаляпина за его пикантные увлечения
Прохор Шаляпин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий подыскал звезде новую спутницу

Необычные пристрастия известного российского певца Прохора Шаляпина всегда вызывали соответственную реакцию как у его коллег по шоу-бизнесу, так и у аудитории. Вот и популярный телеведущий Андрей Малахов не стал исключением из правил.

Он подколол звезду сцены за его любовь к дамам уважаемого возраста прямо во время эфира собственной телепередачи на канале "Россия 1". Гости студии обсуждали развод фитнес-тренера и блогера Виктории Демидовой с моделью Сергеем Бойцовым, который значительно уступает в возрасте теперь уже бывшей супруге.

Малахов решил не упускать подвернувшийся момент и перевел разговор в шутку. Он предложил Шаляпину, который уже успел высказать свое мнение относительно расставания пары, взять в жены фитнес-блогершу. Телеведущий с нескрываемой иронией выразил удивление, мол, почему они еще не обменялись номерами телефонов.

Кроме того, Малахов назвал певца специалистом по взрослым женщинам и пошутил, что героиня эфира еще слишком молода для него, когда Шаляпин признался, что знаком с Демидовой.

"Пусть дозреет", – предложил в ответ артист. 

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как тоскует по ушедшей на небеса жене. Напомним, 47-летняя возлюбленная певца умерла из-за коронавируса. Она оставила молодому мужу богатое наследство.

Что касается известного телеведущего, то телезрители все еще обращают внимание на метаморфозы в его внешности. А коллега звезды по творческому цеху даже уверена, что Малахова могли отравить.

Источник: Прямой эфир ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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