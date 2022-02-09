Дело не только в социальной дистанции, считает журналист

Звездный ведущий Андрей Норкин не только взрывает аудиторию телепередачи "Место встречи" своими искрометными анекдотами, но и занимается политической аналитикой. Не так давно шоумен объяснил, зачем в Кремле решили устроить переговоры между президентом Российской Федерации и Франции за огромным столом длиной в несколько метров.

Главная загадка встречи в Кремле, считает ведущий – огромный стол, породивший уже кучу мемов в социальных сетях. Громадный предмет мебели служил, как полагают многие, для соблюдения социальной дистанции. Но не только, уверяет Андрей. Западные средства массовой информации пришли в ярость от таких декораций – по-видимому, российская сторона этого и добивалась.

"Все-таки умеем мы, когда надо, взбаламутить всех", – считает Норкин.



Андрей прокомментировал недавнее общение лидеров двух стран, признавшись, что не стал дожидаться общения Путина и Макрона, которые продолжили обсуждать важнейшие вопросы до поздней ночи, и отправился спать. Норкин уверен, что подобные встречи не гарантируют определенных результатов и носят лишь формальный характер.

"В этом году мне 54 года. Я должен высыпаться, чтобы с цветом лица было все хорошо. В противном случае меня будут ругать", – оправдался ведущий.

А не так давно телеведущий "Места встречи" озадачил экспертов в эфире передачи вопросом о возможном прекращении существования Североатлантического альянса. Норкин поинтересовался, можно ли судить о скором конце организации, если теперь всем заправляет "баба во главе НАТО".