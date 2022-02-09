Композитор опубликовал трогательное видео

Игорь Крутой не только талантливый композитор, но и замечательный дедушка. Ранее было известно о том, что у музыканта есть три внучки, однако осенью в его семье произошло пополнение. У внебрачного сына Игоря Крутого родился ребенок, которого также назвали Игорем. До этого момента его родители скрывали лицо мальчика, а теперь композитор выложил в своем личном блоге в Instagram трогательно видео. На нем Игорь Крутой проводит время с семьей и внуками, а на руках держит малыша.

"Я замечательно провел минувшее воскресенье со своими детьми и внуками", – трогательно подписал публикацию композитор.

Он добавил, что для маленького Игоря это был первый выход в свет.

Подписчики не остались равнодушными и оставили множество теплых комментариев под постом.

"Такие Крутые", "милое видео, жизнь прожита не зря", "счастья вам и вашей большой семье", "на дедушку похож, какие вы хорошие".

Напомним, что отцом ребенка является внебрачный сын Игоря Крутого Яков. О его существовании музыкант узнал лишь несколько лет назад, и после подтверждения экспертиза принял сына в семью. Внука Яков назвал в честь дедушки, и он стал его полным тезкой. Игорь Крутой признался, что отговаривал сына от такого выбора, так как его имя накладывает ответственность на ребенка.