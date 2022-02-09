Как 70-летняя Алферова выглядит в купальнике: в Сети появились фото

Как 70-летняя Алферова выглядит в купальнике: в Сети появились фото
Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
70-летняя актриса продемонстрировала глубокое декольте

Ирина Алферова снялась в фильме "Старые шишки", который вышел в конце 2021 года. Картина не сильно впечатлила публику и получила довольно низкие рейтинги, несмотря на звездный актерский состав. Однако один момент из фильма сильно потряс зрителей. Дело в том, что Ирина Алферова предстала в одном из эпизодов в купальнике с глубоким декольте. Пользователи социальных сетей восхитились тем, как актриса выглядит в свои 70 лет. Женщину даже назвали ведьмой за то, что с возрастом она не потеряла своей красоты. 

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Публикация от Жюльен по имени Ульянка 🦋 (@forever.actress)

Премьера фильма состоялась в декабре 2021 года. По сюжету, в самый обычный дом престарелых приезжает друг одного из постояльцев, и после этого жизнь там переворачивается с ног на голову. В проекте помимо Алферовой приняли участие Алексей Гуськов, Елена Валюшкина, Василий Кортуков и другие. Продюсером и сценаристом выступил Сергей Светлаков. 

Напомним, что последнее время Ирина Алферова посвятила себя работе в театре и отдалилась от съемок в кино. Более того, актриса не дает интервью, не появляется в социальных сетях и телевидении. Алферова также отказалась комментировать ситуацию с внебрачным сыном покойного Александра Абдулова, который является ее бывшим мужем. Дело в том, что недавно объявился мужчина, который очень сильно похож на знаменитого актера. К тому же, он продемонстрировал доказательства родства с Абдуловым. Ирина Алферова воздержалась от комментариев по данному вопросу, отметив, что данная ситуация ее не касается. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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