У Шуры выпала челюсть во время концерта

У Шуры выпала челюсть во время концерта
Шура. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец рассказал об этом в Instagram

У певца Шуры, настоящее имя которого Александр Медведев, на концерте выпала вставная челюсть. Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram. Шура опубликовал два шуточных видео, где показал, как именно челюсть может выпасть. "Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Вот только не понимаю как я теперь есть буду!", – поиронизировал Александр Медведев. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Поклонники певца на произошедшее отреагировали с юмором и похвалили звезду за умение посмеяться над собой. "Какой же смелый, самоироничный, свободный, без комплексов и предрассудков", "Вы очень смелый и откровенный человек! Редко кто из артистов может показать себя без прикрас", "Вы нас очаровывали своими выступлениями и без зубов". 

Подписчики также сравнили эту ситуацию с неловким моментом во время съемок "Песни года". Тогда Сергей Лазарев случайно вырвал пучок накладных волос у своей коллеги Леры Кудрявцевой. Видеоролик моментально разлетелся по интернету и набрал большое количество просмотров. 

Напомним, что раньше исполнение песен с отсутствием передних зубов было визитной карточкой Шуры. В своей молодости стиль певца выделялся эпатажем и экстравагантностью. Например, Шура мог выйти за наградой на сцену будучи одетым в шубу и плавки. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Россия найдет покупателей газа и без "Северного потока - 2" - постпред

Срыв проекта бьет, прежде всего, по самой Европе

Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине

Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей