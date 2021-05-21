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Сборная РФ по хоккею успешно начала участие в чемпионате мира в Латвии. Сегодня, 21 мая, отечественные спортсмены разгромили чешскую команду со счетом 4:3.
За 19 секунд до конца матча Михаил Григоренко забил победную шайбу.
Таким образом, пишет "Матч ТВ", наши хоккеисты поднялись на первую строчку в группе А и набрали три очка. В следующий раз спортсмены выйдут на лед Риги 22 мая, чтобы побороться с британцами.
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