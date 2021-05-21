Спортсмену пророчат большое будущее в РПЛ

Немецкий полузащитник Макс Безушков, выступающий в "Ян Регенсбург", уже этим летом получит паспорт РФ. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.

23-летний спортсмен является гражданином ФРГ с российскими корнями. Безушков – воспитанник "Штутгарта", и уже выступает в бундеслиге, передает МИР24.

Спортсменом заинтересовались в РПЛ. Хаспель заявил, что уже летом Макс получит паспорт РФ, отмечает РИА "Новости" – Безушков нацелен на карьеру в российском футболе. Сам агент считает, что его подопечный добьется в России больших высот.



