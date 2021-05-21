Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
780 новости
Немецкий полузащитник Макс Безушков, выступающий в "Ян Регенсбург", уже этим летом получит паспорт РФ. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.
23-летний спортсмен является гражданином ФРГ с российскими корнями. Безушков – воспитанник "Штутгарта", и уже выступает в бундеслиге, передает МИР24.
Спортсменом заинтересовались в РПЛ. Хаспель заявил, что уже летом Макс получит паспорт РФ, отмечает РИА "Новости" – Безушков нацелен на карьеру в российском футболе. Сам агент считает, что его подопечный добьется в России больших высот.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства