Умер легендарный тренер по борьбе Миндиашвили

Спортсмену было 87 лет

Скончался мастер спорта СССР по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили. Причиной смерти тренера стала пневмония.

С четверга Миндиашвили находился в реанимации. До этого он был помещен в краевую клиническую больницу Красноярска, передает РИА "Новости".

Дмитрию Георгиевичу было 87 лет. Дата и место похорон спортсмена пока неизвестны.

В 1973 году Миндиашвили стал создателем первой в Сибири и на Дальнем Востоке красноярской школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы. В 2008 году учреждение превратилось в академию, которую назвали в честь ее основателя, пишет RT.

Дмитрий Георгиевич был тренером у таких известных спортсменов, как трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин и олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.

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