Умер легендарный тренер по борьбе Миндиашвили

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Скончался мастер спорта СССР по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили. Причиной смерти тренера стала пневмония.
С четверга Миндиашвили находился в реанимации. До этого он был помещен в краевую клиническую больницу Красноярска, передает РИА "Новости".
Дмитрию Георгиевичу было 87 лет. Дата и место похорон спортсмена пока неизвестны.
В 1973 году Миндиашвили стал создателем первой в Сибири и на Дальнем Востоке красноярской школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы. В 2008 году учреждение превратилось в академию, которую назвали в честь ее основателя, пишет RT.
Дмитрий Георгиевич был тренером у таких известных спортсменов, как трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин и олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.
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