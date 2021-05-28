Демарш со сменой госсимвола Республики заставила нервничать спортсменов

Некоторые команды на чемпионате мира по хоккею, который сейчас идет в Риге захотели убрать свои флаги в знак поддержки национальной сборной Белоруссии. Об этом сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Как отмечает издание LSM, речь идет о госсимволах, установленных у гостиницы, где живут команды-участницы турнира.

Сам Калвитис подверг раскритиковал решение властей города заменить флаг Белоруссии на бело-красно-белый в столице Латвии. По его мнению, было бы лучше сделать это у здания Рижской думы, а не в местах, связанных с ЧМ.

Президент ЛХФ подчеркнул, что поддержка белорусской оппозиции – это нормальный политический жест и выражение симпатии, но это никак не должно быть связано с чемпионатом мира. Он признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно – смена флагов заставила белорусских игроков занервничать.

Калвитис выразил обеспокоенность тем, что безопасность латвийского госсимвола может быть поставлена ​​под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ в 2022 г. запланирован в Финляндии, а годом позже – в российском Санкт-Петербурге.

Издание не уточняет, какие именно сборные решили поддержать команду Белоруссии.

Напомним, после инцидента с самолетом ирландской компанииRyanair в Минске и задержания силовиками Романа Протасевича мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич совершили демарш, заменив официальный флаг Белоруссии на оппозиционный стяг на территории города.

