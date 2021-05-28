Некоторые сборные на ЧМ по хоккею решили снять флаги в Риге в поддержку белорусов

Демарш со сменой госсимвола Республики заставила нервничать спортсменов

Некоторые команды на чемпионате мира по хоккею, который сейчас идет в Риге захотели убрать свои флаги в знак поддержки национальной сборной Белоруссии. Об этом сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Как отмечает издание LSM, речь идет о госсимволах, установленных у гостиницы, где живут команды-участницы турнира.

Сам Калвитис подверг раскритиковал решение властей города заменить флаг Белоруссии на бело-красно-белый в столице Латвии. По его мнению, было бы лучше сделать это у здания Рижской думы, а не в местах, связанных с ЧМ.

Президент ЛХФ подчеркнул, что поддержка белорусской оппозиции – это нормальный политический жест и выражение симпатии, но это никак не должно быть связано с чемпионатом мира. Он признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно – смена флагов заставила белорусских игроков занервничать.

Калвитис выразил обеспокоенность тем, что безопасность латвийского госсимвола может быть поставлена ​​под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ в 2022 г. запланирован в Финляндии, а годом позже – в российском Санкт-Петербурге.

Издание не уточняет, какие именно сборные решили поддержать команду Белоруссии.

Напомним, после инцидента с самолетом ирландской компанииRyanair в Минске и задержания силовиками Романа Протасевича мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич совершили демарш, заменив официальный флаг Белоруссии на оппозиционный стяг на территории города.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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фейк
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А может и не президент Латвийской федерации сообщил , а соловьев по секрету сообщил ДНЕПОВСКОМУ.
Гость250877
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дуроку ясно кто и что стоит за этим инцедентом, руссофобы спонсируемое престорелыми дебилоидоеми запода каторые дожевают свой век и жевут в холодной войне с рф и ссср! пора проснутся всему миру и гнать поганой метлой старое стадо шизофреников с верхушек мировой стабильности! все беды от старых дибилов демократов каторые под этим лозунгом убили миллионы людей и останавлеватся не хотят. а что им терять? они всё равно одной ногой в аду! будте вы прокляты убийцы!!!
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