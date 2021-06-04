Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в столице Франции. Ее подозревают в намеренном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос".
Подозрения появились после того, как на игру стало поступать слишком много ставок. Букмекерам показалось, что уж слишком большой интерес проявляют любители тенниса к турниру не самого высокого уровня. В общей сложности суммы составили порядка нескольких сотен тысяч евро.
Еще больше вопросов появилось после того, когда стало ясно, что деньги ставят на конкретный период - пятый гейм второго сета, сообщает газета Parisien. По какой-то причине все как один верили, что Сизикова и ее напарница Мэдисон Бренгл проиграют.
Так и произошло. В гейме теннисистки проиграли сразу четыре очка: в двух случаях Сизикова допустила двойную ошибку, а в третьем не дотянулась до удара противницы.
Российская теннисистка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA, уточняет Общественная служба новостей. Спортсменки уступили румынкам Патриции Марии Циг и Андрея Миту – 6:7, 4:6.
Сизикову задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства