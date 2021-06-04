Российскую теннисистку Сизикову задержали в Париже

Российскую теннисистку Сизикову задержали в Париже
Яна Сизикова. Фото: Michal Kamaryt/CTK/www.globallookpress.com
Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в столице Франции. Ее подозревают в намеренном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос". 

Подозрения появились после того, как на игру стало поступать слишком много ставок. Букмекерам показалось, что уж слишком большой интерес проявляют любители тенниса к турниру не самого высокого уровня. В общей сложности суммы составили порядка нескольких сотен тысяч евро. 

Еще больше вопросов появилось после того, когда стало ясно, что деньги ставят на конкретный период - пятый гейм второго сета, сообщает газета Parisien. По какой-то причине все как один верили, что Сизикова и ее напарница Мэдисон Бренгл проиграют. 

Так и произошло. В гейме теннисистки проиграли сразу четыре очка: в двух случаях Сизикова допустила двойную ошибку, а в третьем не дотянулась до удара противницы. 

Российская теннисистка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA, уточняет Общественная служба новостей. Спортсменки уступили румынкам Патриции Марии Циг и Андрея Миту – 6:7, 4:6.

Сизикову задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
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так ведь весь спорт там договорный
им же ПЛАТЯТ бабло за игрульки))
всех арестуйте и всех на заводы <цензура> работать чтобы после работы играли за спасибо)) и тогда не будет договорняков в принципе
Гость244140
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Гость244140
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