Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в столице Франции. Ее подозревают в намеренном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос".

Подозрения появились после того, как на игру стало поступать слишком много ставок. Букмекерам показалось, что уж слишком большой интерес проявляют любители тенниса к турниру не самого высокого уровня. В общей сложности суммы составили порядка нескольких сотен тысяч евро.

Еще больше вопросов появилось после того, когда стало ясно, что деньги ставят на конкретный период - пятый гейм второго сета, сообщает газета Parisien. По какой-то причине все как один верили, что Сизикова и ее напарница Мэдисон Бренгл проиграют.

Так и произошло. В гейме теннисистки проиграли сразу четыре очка: в двух случаях Сизикова допустила двойную ошибку, а в третьем не дотянулась до удара противницы.

Российская теннисистка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA, уточняет Общественная служба новостей. Спортсменки уступили румынкам Патриции Марии Циг и Андрея Миту – 6:7, 4:6.

Сизикову задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.