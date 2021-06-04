Проигрыш российских хоккеистов на ЧМ расстроил Путина

Проигрыш российских хоккеистов на ЧМ расстроил Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игроки отдали победу канадцам

3 июня состоялся хоккейный матч между сборной России и Канады в рамках чемпионата мира по этому виду спорта. Россияне уступили противникам со счетом 1:2 и вылетели в четвертьфинале. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что почувствовал российский лидер после обидного проигрыша нашей сборной.

Как подчеркнул высокопоставленный сотрудник администрации президента, разгром наших хоккеистов стал весьма печальным событием для всех жителей России. Безусловно, наш главнокомандующий Владимир Путин тоже не испытал позитивных чувств, узнав, что российской сборной не будет даже в полуфинале, пишет РИА "Новости".

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сообщил сотрудник администрации главы страны.

Напомним, после злосчастной шайбы, забитой в наши ворота во время овертайма, Россия лишилась возможности продолжать участие в чемпионате по хоккею. Видеоролик с роковым эпизодом четвертьфинала публикуют авторы телеграм-канала "Пул №3".

В итоге страна заняла пятое место. Теперь вышедшие в полуфинал канадцы сразятся с американцами. Важное для спортивной сферы мероприятие проходит в столице Латвии, Риге.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость255859
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Путин играет в хоккей лучше чем некоторые в сборной
Гость255860
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Ребята, не ругайтесь.
Фраза о том, что Дед расстроен, скорее всего была придумана его окружением. Думаю он даже не в курсе о том, кто с кем играл. В его возрасте уже ни хоккей ни много другое, скорее всего не интересно.
Любитель пива
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Этот ботоксный полудурок даже хоккей умудрился угробить.
Гость255837
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Гость255811
А российские хоккеисты лузеры и шлемазлы! Потому и проиграли. И Путин ваш лузер и шлемазл
зато украинские выиграли, правда?
Гость255827
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гость
Гость255811 pidaras, у тебя govno вместо мозгов и огромное дупло вместо очка.
Гомосек, заткни свое очко. Про хоккей-жидко слили. Получают бешеные бабки ни за что.
Гость255811
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гость
Гость255811 pidaras, у тебя govno вместо мозгов и огромное дупло вместо очка.
А российские хоккеисты лузеры и шлемазлы! Потому и проиграли. И Путин ваш лузер и шлемазл
гость
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Гость255811 pidaras, у тебя govno вместо мозгов и огромное дупло вместо очка.
Гость255811
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игорь
а почему не сожалеет об отобранных пенсиях у всего своего народа?
Потому что ему насрать на народ. А хоккеисты российские проиграли потому что плохо играют, бухают много и курят. У них пенисы вместо ног.
Микола
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Гость из Украины
Канадцы забили мастерски.
Жаль, что очень мало осталось видов спорта где мастерство побеждает. А не куплено и не нахимичено. Канада заслуженно, молодцы.
игорь
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а почему не сожалеет об отобранных пенсиях у всего своего народа?
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