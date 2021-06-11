Причины подобного неизвестны

В пятницу, 11 июня, в спортивном мире стартует примечательное событие – начинается чемпионат Европы по футболу. В преддверии турнира стало известно, что в Бельгии и Финляндии попросили граждан не ехать в Россию. Об этом сообщил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

По его словам, в целом болельщиков из разных стран в Петербурге окажется немало – "тысячи", но не в ошеломляющем количестве. Много прибудет из Финляндии – она ближе других. Также посетят матчи шведы поляки, бельгийцев ожидается поменьше.

Однако билеты еще не все проданы, что непривычно для мероприятия такого уровня. По трем дополнительным играм ситуация пока не ясна, добавил чиновник.

К тому же власти в некоторых странах порекомендовали гражданам не посещать Россию и некоторые другие государства, где также проходит турнир, выразил сожаление гендиректор оргкомитета, передает "Общественная служба новостей". В чем причины такого решения, он не знает. Только предположил, что "какое-то количество болельщиков это могло остановить".

На вопрос корреспондента "Спорт-экспресса", о каких именно странах идет речь, Сорокин ответил, что это Бельгия и Финляндия, которые "не рекомендовали посещать Россию своим гражданам".

Рассказал чиновник и о подготовке стадиона в Санкт-Петербурге, где будут проводиться матчи. Она, по его словам, началась задолго до Евро, и времени было достаточно, поэтому все успели.

До этого в Финляндии выражали недовольство организацией чемпионата в России. По их словам, в стране безответственно относятся к распространению коронавирусной инфекции.

Футбольный чемпионат Европы будет проходить до 11 июля. Уже в субботу,12 июня, сборная РФ проведет свою первую игру на этом турнире – с командой Бельгии. Затем, спустя четыре дня, россияне встретятся на поле с соперниками из Финляндии, позже, 21 июня сразятся с датчанами.