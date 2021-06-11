Украина и УЕФА пришли к компромиссу по футболкам с нацистским лозунгом

Украина и УЕФА пришли к компромиссу по футболкам с нацистским лозунгом
Фото: Vitalii Kliuiev via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Членам делегации Незалежной разрешили носить на чемпионате значки с бандеровскими кричалками

Киевский режим выторговал послабление у УЕФА в вопросе новой формы национальной сборной Украины по футболу, где размещен лозунг националистов и пособников Гитлера из бандеровской организации ОУН*-УПА*, запрещенной в РФ. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем "Фейсбук".

Европейская организация позволила временно оставить кричалку "Героям слава", набитую на внутренней стороне футболок, однако надпись нужно заклеить.

Замаскируют нацистский лозунг еще одним новым элементом, который был стремительно принят сегодня утром на исполкоме УАФ – это "большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине!"".

По словам пана Павелко, переговоры с УЕФА были очень непростыми, несколько раз стороны "заходили в глухой угол", однако в результате удалось достичь "победного компромисса".

Спортивный чиновник отметил, что уже изготовленные миллионными тиражами футболки будут продаваться болельщикам по всему миру в первоначальном варианте, т.е. с нацистским лозунгом.

А дальнейшую судьбу формы украинцев УЕФА решит уже после Евро-2020, чтобы дополнительно изучить суть вопроса.

Президент УАФ подчеркнул, что во время чемпионата Европы, который начинается сегодня матчем Турция-Италия, делегация сборной Незалежной будет носить значки с большой эмблемой национальных сборных и бандеровскими лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Вероятно, это должно особенно "понравиться" национальной сборной Польши и ее фанатам.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил адекватно ответить украинским чиновникам, намалевавшим на экипировке спортсменов наш Крым, изобразить на форме отечественных футболистов карту Российской Империи.

Мы же добавим, что первая игра национальной команды РФ на Евро-2020 состоится завтра, 12 июня, в Санкт-Петербурге с бельгийцами.

* Организация запрещена на территории РФ

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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