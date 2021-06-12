Аскеров заявил, что у нашей страны – "никакая" команда

Ровшан Аскеров раскритиковал российский футбол. Игрок "Что? Где? Когда?" заявил, что симпатизирует команде Бельгии, а в Россию на чемпионате Европы – 2020 не верит.



"Верю ли я в Россию? Как можно в нее верить?" – задался вопросом Аскеров в разговоре с "Чемпионат.com".

Он отметил, что в нашей стране нет футбола, российскую сборную не любит, ибо команда у нас, по его мнению, "никакая".

Аскеров выразил надежду на победу Бельгии.

Евро – 2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат, как и многие другие спортивные мероприятия, в прошлом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Игра Россия – Бельгия состоится в Петербурге 12 июня в 22.00 по московскому времени.

Ранее на матче-открытии Евро – 2020 итальянские футболисты разгромили турецких соперников. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу первых. Игра прошла в Риме.