Игрок "Что? Где? Когда?" пожелал России проиграть на Евро – 2020

Игрок "Что? Где? Когда?" пожелал России проиграть на Евро – 2020
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Аскеров заявил, что у нашей страны – "никакая" команда

Ровшан Аскеров раскритиковал российский футбол. Игрок "Что? Где? Когда?" заявил, что симпатизирует команде Бельгии, а в Россию на чемпионате Европы – 2020 не верит.

"Верю ли я в Россию? Как можно в нее верить?" – задался вопросом Аскеров в разговоре с "Чемпионат.com".

Он отметил, что в нашей стране нет футбола, российскую сборную не любит, ибо команда у нас, по его мнению, "никакая".

Аскеров выразил надежду на победу Бельгии.

Евро – 2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат, как и многие другие спортивные мероприятия, в прошлом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Игра Россия – Бельгия состоится в Петербурге 12 июня в 22.00 по московскому времени.

Ранее на матче-открытии Евро – 2020 итальянские футболисты разгромили турецких соперников. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу первых. Игра прошла в Риме.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость256041
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"Что? Где? Когда?" это игра где всё продаётся, собралась типа элита, апотом оказзалось деньги и ничего личного.
Игру оставить, но без ТВ.
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