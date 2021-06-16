Футболист российской сборной попал в больницу с матча чемпионата Европы

Отечественная команда лишилась важного игрока

В Санкт-Петербурге проходит матч между сборными России и Финляндии в рамках "Евро-2020". Однако первый же тайм омрачился ЧП – Марио Фернандес неудачно рухнул на спину.

В итоге, как пишет RT со ссылкой на пресс-службу сборной РФ, защитника увезли в больницу прямиком с поля. Предположительно, у него травма грудного отдела позвоночника. 

Место Фернандеса занял Вячеслав Караваев. После первого тайма Россия лидирует со счетом 1:0.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей