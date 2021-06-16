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В Санкт-Петербурге проходит матч между сборными России и Финляндии в рамках "Евро-2020". Однако первый же тайм омрачился ЧП – Марио Фернандес неудачно рухнул на спину.
В итоге, как пишет RT со ссылкой на пресс-службу сборной РФ, защитника увезли в больницу прямиком с поля. Предположительно, у него травма грудного отдела позвоночника.
Место Фернандеса занял Вячеслав Караваев. После первого тайма Россия лидирует со счетом 1:0.
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