Отечественные футболисты получили еще один шанс показать, на что способны

Российская сборная победила финнов в матче в Санкт-Петербурге в рамках "Евро-2020". Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нашей команды.

Единственный гол за матч забил Алексей Миранчук в первом тайме, пишет РИА "Новости". В начале игры финны тоже забили гол, но его не засчитали из-за оффсайда. Несмотря на потерю защитника Марио Фернандаса, нашим спортсменам удалось удержать первенство.

Теперь российской сборной предстоит сразиться с датчанами 21 июня.