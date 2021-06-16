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Российская сборная победила финнов в матче в Санкт-Петербурге в рамках "Евро-2020". Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нашей команды.
Единственный гол за матч забил Алексей Миранчук в первом тайме, пишет РИА "Новости". В начале игры финны тоже забили гол, но его не засчитали из-за оффсайда. Несмотря на потерю защитника Марио Фернандаса, нашим спортсменам удалось удержать первенство.
Теперь российской сборной предстоит сразиться с датчанами 21 июня.
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