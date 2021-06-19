Это политика: футболист высказался о запрете въезда в Данию для россиян на Евро-2020

Это политика: футболист высказался о запрете въезда в Данию для россиян на Евро-2020
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Болельщиков из нашей страны не ждут на матче

Решение датских властей не пускать россиян на предстоящую игру Евро-2020 экс-игрок "Зенита" Максим Деменко назвал дискриминацией. Кроме того, футболист считает, что здесь замешана политика.

"...это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно",

высказался спортсмен в разговоре с "Газетой.ру".

Вместе с тем Деменко признал, что право решать, кому разрешить въезд, а кому – нет, остается за датчанами. Он призвал спокойнее воспринимать подобные неприятные моменты.

Футболисту напомнили о побоище, которое в Марселе 2016 году устроили российские фанаты вместе с англичанами. Деменко в беседе с журналистами выразил сомнение, что этот инцидент мог как-то повлиять на решение датчан. Напомним, беспорядки произошли в июне, во время Евро-2016. В результате трое российских болельщиков получили по решению французского суда реальные сроки.

Деменко в заключение призвал не думать о политике и переключиться исключительно на спорт – нужно наслаждаться игрой. А принятое решение "пусть остается на их совести".

Матч Россия – Дания состоится 21 июня ,начало – в 22:00 по Москве. Игра пройдет в Копенгагене.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость265089
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Зачем тогда игра ? Да и вообще спорт ? это единственное что всегда объединяло простых людей, вне зависимости от того что происходит на политическом ринге. Я бы отказался от матча на месте команды. Если им деньги важней и слава, то пусть гуляют, я болеть за них не буду.
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