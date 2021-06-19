Болельщиков из нашей страны не ждут на матче

Решение датских властей не пускать россиян на предстоящую игру Евро-2020 экс-игрок "Зенита" Максим Деменко назвал дискриминацией. Кроме того, футболист считает, что здесь замешана политика.



"...это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно",

– высказался спортсмен в разговоре с "Газетой.ру".

Вместе с тем Деменко признал, что право решать, кому разрешить въезд, а кому – нет, остается за датчанами. Он призвал спокойнее воспринимать подобные неприятные моменты.

Футболисту напомнили о побоище, которое в Марселе 2016 году устроили российские фанаты вместе с англичанами. Деменко в беседе с журналистами выразил сомнение, что этот инцидент мог как-то повлиять на решение датчан. Напомним, беспорядки произошли в июне, во время Евро-2016. В результате трое российских болельщиков получили по решению французского суда реальные сроки.

Деменко в заключение призвал не думать о политике и переключиться исключительно на спорт – нужно наслаждаться игрой. А принятое решение "пусть остается на их совести".

Матч Россия – Дания состоится 21 июня ,начало – в 22:00 по Москве. Игра пройдет в Копенгагене.