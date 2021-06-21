B-Tuning: топим за наших футболистов на Нижегородском кольце

Второй этап Российской серии кольцевых гонок на Нижегородском кольце пройдет уже в эти выходные

В то время пока все следят за событиями, разворачивающимися на чемпионате Европы по футболу, российские гонщики решили поддержать сборную перед важным сражением с Данией, которое состоится на следующий день после гонок.

На машине B-Tuning Pro Racing Team можно будет увидеть наклейку "Топим за наших на Евро-2021" в честь нашей национальной сборной по футболу, которой 21 июня предстоит побороться за выход из группы.





Андрей Севастьянов, которому вновь предстоит защищать цвета B-Tuning Pro Racing Team в одиночку, смотрит на этот уикенд с оптимизмом: "Я хорошо знаю эту трассу. Это хороший автодром с интересной конфигурацией, притом довольно обгонный. Покрытие здесь скользкое, но мы все будем находиться в равных условиях, и нужно просто быть к этому готовым. Думаю, что за эту зиму я отлично поладил с недостаточным зацепом."

Но есть и фактор, который может усложнить задачу для московского пилота. "Всего пару дней назад завершился период моей самоизоляции из-за коронавируса. К сожалению, болезнь не прошла стороной, и хотя я сдал все необходимые тесты, которые подтвердили, что я здоров, она повлияла на нашу подготовку к гоночному уикенду. Нам не удалось уделить достаточно времени доработке автомобиля, которую мы собирались произвести после Смоленска, поэтому я поеду практически с теми же настройками мотора и буду по-прежнему уступать в мощности конкурентам. Безусловно, рад, что мне не пришлось пропускать один из этапов, тем более тот, где к нам на трибуны наконец-то должны прийти зрители. Однако мне пока сложно оценить, насколько хорошей окажется моя физическая форма и скажется ли только что перенесенная болезнь на спортивных результатах. Надеюсь, что все пройдет максимально гладко".





Этот уикенд станет первым в этом сезоне этапом СМП РСКГ, на котором смогут присутствовать зрители. Конечно же, это важный момент, ведь гонщикам всегда приятнее выступать перед живой публикой. Для тех болельщиков, которые не смогут приехать на Нижегородское кольцо, будут организованы прямые трансляции заездов на каналах сети Матч! ТВ и на официальном YouTube-канале серии. Гонки в категории Туринг-Лайт, где поедет Андрей Севастьянов, стартуют в воскресенье в 9:30 и в 13:50.

Календарь сезона-2021 СМП РСКГ

3 этап

24-25 июля, Игора Драйв

4 этап

21-22 августа, Moscow Raceway

5 этап

11-12 сентября, Казань ринг

6 этап

08-09 октября, Крепость Грозная

7 этап

30-31 октября, Сочи автодром