В РФС высказались об увольнении Черчесова с поста тренера после матча с Данией

В РФС высказались об увольнении Черчесова с поста тренера после матча с Данией
Станислав Черчесов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игру команды назвали неудовлетворительной

Российский футбольный союз (РФС) оценил игру сборной нашей страны на чемпионате Европы. Президент организации Александр Дюков отметил, что команда не справилась с поставленной задачей, однако говорить про увольнение тренера Станислава Черчесова пока рано.

Напомним, в понедельник, 21 июня, сборная России по футболу проиграла в матче с Данией. Счет был 1:4. С нашей стороны гол забил капитан Артем Дзюба. Что касается сборной Дании, то в ней отличились Юссуф Поульсен, Миккель Дамсгор, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.

По результатам турнира российская команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020. После этого многие заявили, что необходимо найти нового тренера для наших футболистов.

По словам Дюкова, российская сборная показала неудовлетворительные результаты на чемпионате. Представитель РФС добавил – футболисты не выполнили поставленную перед ними задачу, связанную с выходом из группы, передает РИА "Новости".

Также Александр Валерьевич высказался о судьбе Черчесова на посту тренера.

"Считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно", – отметил он.

Дюков обратился к болельщикам со словами благодарности. Он выделил тех фанатов, кто не смог посетить матч, состоявшийся в Копенгагене. Примечательно, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки они лишились возможности наблюдать за ходом игры с трибун. 

Ранее актер Михаил Боярский сравнил игру российской и украинской команд. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Не понятна роль Черчесова в составе команды.
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