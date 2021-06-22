Расстроенные проигрышем своей сборной Пользователи Незалежной нашли утешение в неудаче соседей

Украинские интернет-пользователи отреагировали на новость о провале российской сборной в матче против Дании, который состоялся в рамках чемпионата Европы по футболу.

В материале украинского "Обозревателя" говорится о том, что Дания демонстрировала яркую игру, в отличие от россиян. В целом же датчане контролировали мяч 65 процентов игрового времени, нанеся за весь матч 16 ударов по воротам России.

Украинская сборная также не смогла выйти в плей-офф, проиграв Австрии. Австрийцы забили в ворота футболистов Незалежной единственный мяч, однако и этого было достаточно для того, чтобы обеспечить в групповой таблице второе место.

Многие интернет-пользователи под новостью поспешили позлорадствовать поражением российской сборной. Впрочем, некоторые отметили, что подопечным Андрея Шевченко также нечем похвастать.

"Почему не разгонят эту команду инвалидов, ну вообще позорище", "Рюзге сегодня как всегда. Великая держава не умеет играть в футбол, впрочем как и всего остального тоже не умеет", "Туды им и дорога!", "Ну что, спасибо сборной РФ за второй тайм! Счастливого пути!", "Уже не смешно. О поражении Украины меньше пишут", – высказываются под публикацией пользователи из Незалежной.

Один из пользователей вспомнил, что некоторые украинские бары пообещали бесплатную кружку пива за каждый гол в ворота российской сборной. По словам жителя Украины, львовские заведения "обанкротились" после фиаско команды Черчесова.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что недоволен игрой сборной РФ, однако речи про увольнение тренера команды Станислава Черчесова нет.