Провал ударил по авторитету известного тренера

Накануне сборная России по футболу с разгромным счетом 4:1 проиграла датчанам и выбыла из Евро-2020. На этом фоне стали ходить слухи о возможной отставке главного тренера наших футболистов Станислава Черчесова. Впрочем, некоторые эксперты скептически оценивают возможность такого развития событий.



Так, шеф-редактор издания "Футбольный курьер" Виктор Шпитальник убежден, что прославленный тренер сумеет сохранить свой высокий пост. Спортивный обозреватель напомнил, что у Станислава Саламовича подписан контракт со сборной, который действует до отборочного цикла следующего чемпионата мира.

На этом фоне говорить о том, что именитого советского и российского футболиста, прославленного вратаря, а ныне выдающегося футбольного тренера попросят "встать и выйти", не приходится.

При этом Шпитальник не исключил, что сам Черчесов может принять решение покинуть пост главного тренера сборной. В беседе с журналистами телеканала "360" футбольный эксперт подчеркнул, что, в любом случае, окончательное решение об отставке тренера будет принимать руководство РФС. По мнению обозревателя, сейчас несмотря даже на разгромный проигрыш наших футболистов, вряд ли кто-то захочет расстаться со Станиславом Саламовичем.

Кстати, некоторые были только рады провалу России на футбольном поле. Так, украинцы вовсю злорадствовали после известия о том, что наша страна вылетела из Евро-2020.