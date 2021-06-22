Наши игроки выделяются не талантами, а зарплатами

Разгром российской сборной по футболу на чемпионате Европы переживает вся страна. При этом некоторые готовы забить последний гвоздь в гроб и так сильно расстроенных игроков. Например, именитый олимпийский чемпион Александр Жулин считает, что спасти российский футбол может только транспортировкой сюда бразильской сборной.



Выдающийся танцор на льду весьма раздосадован провалом россиян, которые 21 июня уступили датчанам с разгромным счетом 4:1. Жулин затрудняется предположить, каким образом можно повлиять на наших спортсменов, чтобы заставить их приносить стране победы, а не обидные поражения.

"Надо натурализовать сборную Бразилии, тогда что-то может получиться", – предлагает последний вариант недовольный олимпиец.

Впрочем, тут же Жулин оговорился, что даже бразильские спортсмены, демонстрировавшие отличные результаты у себя на Родине, переезжая в Россию, начинают играть если не из рук вон плохо, то не на высшем уровне. Своим мнением Александр поделился в беседе с корреспондентом издания Sport24.

При этом именитого спортсмена серьезно раздражает тот факт, что несмотря на посредственную игру, российские футболисты вместе с главным тренером сборной получают астрономические зарплаты, пишет URA.RU.

Жулин отметил, что заработки футбольной сборной России – одни из самых высоких в мире, а достижения спортсменов оставляют желать лучшего. Александр предлагает урезать выплаты и заставить игроков выходить на поле с "настроением как на войне".

К слову, недавно спортивный обозреватель поделился своим мнением по поводу того, какая судьба ждет главного тренера Станислава Черчесова после проигрыша сборной.