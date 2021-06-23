В своей группе футболисты заняли третье место

Сборная Украины смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу – 2020.

Это стало ясно после завершения игр в группе Е. Швеция сумела не проиграть Польше, а испанцы без проблем разбили словаков со счетом 5:0. На первом месте в итоге оказались шведы, второй стала Испания, далее – Словакия, Польша. По правилам, в 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и 4 из 6 лучших третьих мест.

В своей группе Незалежная стала третьей. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сине-желтые обошли словаков и финнов, пишет РБК.

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