Впервые в истории: сборная Украины вышла в плей-офф Евро

В своей группе футболисты заняли третье место

Сборная Украины смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу – 2020. 

Это стало ясно после завершения игр в группе Е. Швеция сумела не проиграть Польше, а испанцы без проблем разбили словаков со счетом 5:0. На первом месте в итоге оказались шведы, второй стала Испания, далее – Словакия, Польша. По правилам, в 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и 4 из 6 лучших третьих мест.

В своей группе Незалежная стала третьей. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сине-желтые обошли словаков и финнов, пишет РБК. 

Ранее эксперты оценили вероятность отставки Станислава Черчесова после провала на Евро-2020. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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